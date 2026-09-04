भारत के रोम-रोम में बसे हैं राम-कृष्ण, अखिलेश के भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सााधा निशाना

जन्माष्टमी के पावन पर्व पर जहां एक ओर प्रदेशभर में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर मंत्री सूर्य प्रताप शाही के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को भी हवा दे दी। उनके बयान में भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण की भारतीय समाज में मौजूद गहरी आस्था का उल्लेख किया गया। वरिष्ठ राजनीतिक जानकार राघवेंद्र सिंह का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से जुड़े मुद्दे हमेशा प्रभावी रहे हैं। ऐसे में प्रमुख नेताओं के बयान न केवल राजनीतिक बहस को प्रभावित करते हैं, बल्कि सार्वजनिक चर्चा का भी हिस्सा बन जाते हैं।