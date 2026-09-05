UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान बनने के लिए कितनी होनी चाहिए उम्र? कौन लड़ सकता है चुनाव, जानें पूरी योग्यता

UP Panchayat Election 2026: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज होना शुरू हो गई हैं। ग्राम प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए संभावित उम्मीदवार अपने-अपने इलाकों में सक्रिय होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है और माना जाता है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है। ऐसे में राज्य के पंचायत चुनाव भी बहुत अहम हो जाते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाहता है तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि यूपी में ग्राम प्रधान बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए और क्या-क्या योग्यताएं जरूरी हैं?