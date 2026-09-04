‘जब कड़े कानून होंगे तभी नियम का पालन संभव’, वंदे मातरम बिल पर बोले मंत्री संजय निषाद

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की शासन व्यवस्था संविधान, अधिनियम और नियमों के आधार पर संचालित होती है। सदन में किसी कानून के पारित होने के बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो और प्रशासनिक स्तर पर उसकी अनदेखी न की जाए। उनके बयान को वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के रुख के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कानून की सर्वोच्चता और उसके अनुपालन पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पालन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।