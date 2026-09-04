4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘जब कड़े कानून होंगे तभी नियम का पालन संभव’, वंदे मातरम बिल पर बोले मंत्री संजय निषाद

Vande Mataram Bill: वंदे मातरम् बिल को लेकर मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश कानून और नियमों से चलता है। सदन से पारित अधिनियम का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Sep 04, 2026

वंदे मातरम बिल पर मंत्री संजय निषाद बोले- कानून का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

वंदे मातरम बिल पर मंत्री संजय निषाद बोले- कानून का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी  (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)

Vande Mataram Bill Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा कि देश कानून और नियमों के आधार पर चलता है। उन्होंने कहा कि जब कोई अधिनियम सदन में पारित हो जाता है तो उसके प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। मंत्री ने यह भी कहा कि कानून तभी प्रभावी साबित होता है, जब उसके पालन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था और सख्ती हो।

कानून के मुताबिक चलेगा शासन

मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की शासन व्यवस्था संविधान, अधिनियम और नियमों के आधार पर संचालित होती है। सदन में किसी कानून के पारित होने के बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो और प्रशासनिक स्तर पर उसकी अनदेखी न की जाए। उनके बयान को वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के रुख के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कानून की सर्वोच्चता और उसके अनुपालन पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पालन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

कड़े कानूनों से पालन पर जोर

संजय निषाद ने कहा कि जब कानून कड़े और स्पष्ट होते हैं, तो उनके पालन की संभावना भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में नियमों का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि संबंधित लोग उनका पालन करें। सरकार और प्रशासन को कानून के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

सदन से सड़क तक कानून का असर

मंत्री के बयान में इस बात पर विशेष जोर रहा कि सदन में पारित कानून का असर केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कानून बनने के बाद उसका अनुपालन जमीन पर दिखाई देना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संबंधित विभागों को कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होती है।

राजनीतिक बहस के बीच आया बयान

वंदे मातरम बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा के बीच मंत्री संजय निषाद का यह बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में किसी राजनीतिक विवाद को केंद्र में रखने के बजाय कानून और उसके अनुपालन की बात कही। उनका जोर इस बात पर रहा कि सदन से पारित किसी भी कानून को लागू करना सरकार की संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।

मंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार कानून के अनुपालन को लेकर स्पष्ट रुख रखती है। हालांकि, कानून के लागू होने की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को लेकर आगे प्रशासनिक स्तर पर उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।

कानून का पालन क्यों जरूरी

किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन शासन की बुनियादी जरूरत माना जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब नागरिकों और संबंधित संस्थाओं की ओर से उनका पालन किया जाए। साथ ही, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून के प्रावधानों को निष्पक्ष और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए।

संजय निषाद ने इसी व्यापक सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि जब सदन किसी अधिनियम को पारित कर देता है, तो उसका पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कड़े कानूनों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया।

सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी

किसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार के साथ प्रशासन की भूमिका भी अहम होती है। कानून के प्रावधानों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना, उसके अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया तय करना और अनुपालन की निगरानी करना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता है।

मंत्री के बयान के अनुसार, वंदे मातरम बिल के मामले में भी सरकार की प्राथमिकता उसके प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने इस विषय को कानून और नियमों की व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि देश में शासन निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलता है।

कानून और जनभागीदारी का संबंध

किसी भी कानून की सफलता केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर नहीं करती। आम लोगों की भागीदारी और कानून के प्रति जागरूकता भी महत्वपूर्ण होती है। यदि नागरिक कानून की भावना को समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो प्रशासन के लिए भी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना आसान हो जाता है।

संजय निषाद के बयान में भी कानून के प्रति सम्मान और उसके अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन से कानून पारित होने के बाद सरकार की भूमिका केवल उसे लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके पालन की व्यवस्था करना भी उसका दायित्व है।

अनुपालन पर रहेगी नजर

किसी भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी होता है कि संबंधित विभाग और प्रशासन उसके अनुपालन की निगरानी करें। नियमों की जानकारी, प्रशासनिक निर्देश और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई जैसे कदम कानून को व्यवहार में लागू करने में मदद करते हैं।

मंत्री के बयान के बाद अब निगाह इस बात पर रहेगी कि वंदे मातरम बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि, मंत्री ने अपने वक्तव्य में फिलहाल व्यापक रूप से कानून के पालन की जिम्मेदारी पर ही जोर दिया है।

कानून के पालन पर सरकार का जोर

संजय निषाद ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन से पारित कानून का सम्मान और उसका अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश कानून, अधिनियम और नियमों के आधार पर चलता है और सरकार का दायित्व है कि पारित कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

बारिश ने खोली राजधानी लखनऊ की बदहाल व्यवस्था की पोल, जलभराव से बेहाल शहर; जानिए मौसम विभाग का नया अपडेट

ये भी पढ़ें
तेज बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़क पर जमा पानी से गुजरते वाहन। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 01:36 pm

Published on:

04 Sept 2026 01:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘जब कड़े कानून होंगे तभी नियम का पालन संभव’, वंदे मातरम बिल पर बोले मंत्री संजय निषाद

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जन्माष्टमी पर सूर्य प्रताप शाही का अखिलेश यादव पर कमेंट, बोले- राम-कृष्ण रोम-रोम में बसे हैं

जन्माष्टमी पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना (फोटो सोर्स : फाइल फोटो Ritesh Singh )
लखनऊ

UP Politics: ‘जिन्होंने कभी नहीं चखा चुनावी हार का स्वाद’, राजा भैया, अखिलेश यादव समेत जानिए यूपी की सियासत के वो 9 चेहरे

up chunav 2027 undefeated leaders election record
लखनऊ

अखिलेश यादव से CJP प्रवक्ता की मुलाकात पर सपा का स्पष्टीकरण, फखरुल हसन चांद ने बताई वजह

युवा आंदोलन और राजनीतिक मुद्दों को लेकर सपा नेताओं की सक्रियता लगातार चर्चा में रही है। (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
लखनऊ

बारिश ने खोली राजधानी Lucknow की बदहाल व्यवस्था की पोल, जलभराव से बेहाल शहर; जानिए Weather विभाग का नया अपडेट

तेज बारिश के बाद राजधानी की प्रमुख सड़क पर जमा पानी से गुजरते वाहन। (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

आकाश आनंद के ‘पर’ फिर कतरे मायावती ने, क्यों बार-बार बदलता रहा भतीजे पर बसपा सुप्रीमो का रुख?

up politics amid bsp election preparations suspense looms over akash anand role mayawati
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.