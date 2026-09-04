‘जब कड़े कानून होंगे तभी नियम का पालन संभव’, वंदे मातरम बिल पर बोले मंत्री संजय निषाद

वंदे मातरम बिल पर मंत्री संजय निषाद बोले- कानून का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Vande Mataram Bill Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार की जिम्मेदारी स्पष्ट करते हुए कहा कि देश कानून और नियमों के आधार पर चलता है। उन्होंने कहा कि जब कोई अधिनियम सदन में पारित हो जाता है तो उसके प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराना राज्य सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है। मंत्री ने यह भी कहा कि कानून तभी प्रभावी साबित होता है, जब उसके पालन को लेकर स्पष्ट व्यवस्था और सख्ती हो।
मंत्री संजय निषाद ने कहा कि देश की शासन व्यवस्था संविधान, अधिनियम और नियमों के आधार पर संचालित होती है। सदन में किसी कानून के पारित होने के बाद उसकी जिम्मेदारी सरकार पर आ जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का काम यह सुनिश्चित करना है कि कानून का पालन निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हो और प्रशासनिक स्तर पर उसकी अनदेखी न की जाए। उनके बयान को वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के रुख के तौर पर देखा जा रहा है। मंत्री ने अपने वक्तव्य में कानून की सर्वोच्चता और उसके अनुपालन पर जोर दिया। उनका कहना था कि किसी भी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पालन की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
संजय निषाद ने कहा कि जब कानून कड़े और स्पष्ट होते हैं, तो उनके पालन की संभावना भी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में नियमों का होना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि संबंधित लोग उनका पालन करें। सरकार और प्रशासन को कानून के प्रावधानों को लागू करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
मंत्री के बयान में इस बात पर विशेष जोर रहा कि सदन में पारित कानून का असर केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। कानून बनने के बाद उसका अनुपालन जमीन पर दिखाई देना चाहिए। इसके लिए प्रशासनिक मशीनरी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संबंधित विभागों को कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनी होती है।
वंदे मातरम बिल को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा के बीच मंत्री संजय निषाद का यह बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में किसी राजनीतिक विवाद को केंद्र में रखने के बजाय कानून और उसके अनुपालन की बात कही। उनका जोर इस बात पर रहा कि सदन से पारित किसी भी कानून को लागू करना सरकार की संवैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है।
मंत्री के बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार कानून के अनुपालन को लेकर स्पष्ट रुख रखती है। हालांकि, कानून के लागू होने की प्रक्रिया और उसके प्रभाव को लेकर आगे प्रशासनिक स्तर पर उठाए जाने वाले कदम महत्वपूर्ण होंगे।
किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून का पालन शासन की बुनियादी जरूरत माना जाता है। सरकार द्वारा बनाए गए नियम तभी प्रभावी होते हैं, जब नागरिकों और संबंधित संस्थाओं की ओर से उनका पालन किया जाए। साथ ही, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कानून के प्रावधानों को निष्पक्ष और निर्धारित प्रक्रिया के तहत लागू किया जाए।
संजय निषाद ने इसी व्यापक सिद्धांत को सामने रखते हुए कहा कि जब सदन किसी अधिनियम को पारित कर देता है, तो उसका पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकार का काम है। उन्होंने कड़े कानूनों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी बताया।
किसी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार के साथ प्रशासन की भूमिका भी अहम होती है। कानून के प्रावधानों को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाना, उसके अनुरूप आवश्यक प्रक्रिया तय करना और अनुपालन की निगरानी करना प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा होता है।
मंत्री के बयान के अनुसार, वंदे मातरम बिल के मामले में भी सरकार की प्राथमिकता उसके प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना होगी। उन्होंने इस विषय को कानून और नियमों की व्यवस्था से जोड़ते हुए कहा कि देश में शासन निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलता है।
किसी भी कानून की सफलता केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर नहीं करती। आम लोगों की भागीदारी और कानून के प्रति जागरूकता भी महत्वपूर्ण होती है। यदि नागरिक कानून की भावना को समझते हैं और उसका पालन करते हैं तो प्रशासन के लिए भी व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना आसान हो जाता है।
संजय निषाद के बयान में भी कानून के प्रति सम्मान और उसके अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सदन से कानून पारित होने के बाद सरकार की भूमिका केवल उसे लागू करने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके पालन की व्यवस्था करना भी उसका दायित्व है।
किसी भी अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह जरूरी होता है कि संबंधित विभाग और प्रशासन उसके अनुपालन की निगरानी करें। नियमों की जानकारी, प्रशासनिक निर्देश और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई जैसे कदम कानून को व्यवहार में लागू करने में मदद करते हैं।
मंत्री के बयान के बाद अब निगाह इस बात पर रहेगी कि वंदे मातरम बिल के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। हालांकि, मंत्री ने अपने वक्तव्य में फिलहाल व्यापक रूप से कानून के पालन की जिम्मेदारी पर ही जोर दिया है।
संजय निषाद ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन से पारित कानून का सम्मान और उसका अनुपालन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश कानून, अधिनियम और नियमों के आधार पर चलता है और सरकार का दायित्व है कि पारित कानून का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
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