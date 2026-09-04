अखिलेश यादव से CJP प्रवक्ता की मुलाकात पर सपा का स्पष्टीकरण, फखरुल हसन चांद ने बताई वजह

सीजेपी के अन्य राजनीतिक फैसलों को लेकर पूछे गए सवालों पर सपा नेता ने टिप्पणी करने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी अन्य मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टी फिलहाल इस मुलाकात को केवल धन्यवाद और आभार के संदर्भ में ही रखना चाहती है। राजनीतिक तौर पर नेताओं और संगठनों के बीच होने वाली मुलाकातों पर चर्चा होना सामान्य है, लेकिन सपा की ओर से दिए गए बयान में किसी नए राजनीतिक समीकरण की पुष्टि नहीं की गई है। पार्टी ने मुलाकात के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए इसे एक सीमित संवाद बताया है।