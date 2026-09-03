PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारी तेज, लखनऊ में भाजयुमो ने कसी कमर

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान, युवा शक्ति को राष्ट्र सेवा से जोड़ने पर रहेगा जोर (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
PM Modi's Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा, समर्पण और राष्ट्र सेवा के संदेश के साथ व्यापक जन अभियान का रूप देने की तैयारी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और लंबे राजनीतिक सफर से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। अभियान को लेकर लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की प्रदेश टोली के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान की रूपरेखा और इसे व्यापक स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, समर्पण और राष्ट्रप्रथम के विचार को जन-जन तक पहुंचाने तथा युवाओं को सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा के कार्यों से जोड़ने की दिशा में रणनीति तैयार की गई। युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि यह अभियान केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके माध्यम से युवाओं में सेवा भावना और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा।
‘सेवा संकल्प अभियान’ का मुख्य संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्मभूमि से जन्मभूमि तक की यात्रा और उनके सार्वजनिक जीवन से प्रेरणा लेना है। भाजपा और युवा मोर्चा का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने लंबे समय से जनसेवा और राष्ट्र सेवा को अपने सार्वजनिक जीवन का आधार बनाया है। इसी सोच को अभियान के माध्यम से युवाओं और आम लोगों तक पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के लगभग 25 वर्षों के शासन और जनसेवा से जुड़े अनुभवों को अभियान की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया। युवा मोर्चा पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सेवा और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की भावना को समाज के बीच मजबूत करना आवश्यक है। अभियान के दौरान इसी संदेश को विभिन्न कार्यक्रमों और जनसंपर्क गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा।
लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित बैठक में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश टोली के सदस्यों ने अभियान को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया। अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान को प्रभावी बनाने, युवाओं की भागीदारी बढ़ाने और सेवा कार्यों को जनसामान्य से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि प्रदेश के विभिन्न जिलों और स्थानीय इकाइयों तक अभियान का संदेश किस प्रकार पहुंचाया जाए। युवा मोर्चा संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर सेवा और जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को व्यापक स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होने वाला यह अभियान 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा। पूरे एक महीने तक चलने वाले इस अभियान को भाजपा के युवा संगठन के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। युवा मोर्चा का प्रयास है कि अभियान के माध्यम से युवाओं को केवल राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया जाए। सेवा, समर्पण और राष्ट्रप्रथम की भावना अभियान का केंद्रीय विषय रहेगी।
अभियान की सफलता के लिए युवा मोर्चा की प्रदेश से लेकर स्थानीय स्तर तक की इकाइयों को सक्रिय करने की तैयारी की जा रही है। भाजपा संगठन लंबे समय से युवाओं को अपनी राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने पर जोर देता रहा है। ‘सेवा संकल्प अभियान’ को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
बैठक में मौजूद पदाधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन से प्रेरणा लेकर युवा वर्ग सेवा और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और मजबूत कर सकता है। अभियान का उद्देश्य युवाओं में सकारात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना भी है।
अभियान के दौरान ‘सेवा, समर्पण और राष्ट्रप्रथम’ का संदेश प्रमुखता से दिया जाएगा। भाजपा की विचारधारा में राष्ट्रहित और जनसेवा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा है और युवा मोर्चा इसी संदेश को युवाओं तक पहुंचाने की तैयारी में जुटा है। बैठक में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायी यात्रा से युवाओं को यह संदेश मिलता है कि निरंतर मेहनत, जनसेवा और दृढ़ संकल्प के माध्यम से समाज और देश के लिए सकारात्मक योगदान दिया जा सकता है।
राजनीतिक जानकार अरविन्द त्रिपाठी के अनुसार, इस तरह के अभियान संगठनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। एक महीने तक चलने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यकर्ताओं और स्थानीय इकाइयों की सक्रियता बढ़ती है। युवा मोर्चा के लिए यह अभियान प्रदेश भर में अपनी संगठनात्मक क्षमता को मजबूत करने का अवसर भी साबित हो सकता है।
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवाओं की भूमिका राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में युवा मोर्चा की कोशिश होगी कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ा जाए और प्रधानमंत्री मोदी के सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के संदेश को व्यापक बनाया जाए।
17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाला ‘सेवा संकल्प अभियान’ 17 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश भर में युवा मोर्चा की गतिविधियों पर राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्षेत्रों की नजर रहेगी।
भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह अभियान प्रधानमंत्री मोदी के जीवन और उनके सार्वजनिक सफर से प्रेरणा लेने का अवसर है। ‘कर्मभूमि से जन्मभूमि तक- सेवा, समर्पण और राष्ट्र सेवा की अविरल यात्रा’ के संदेश के साथ युवा मोर्चा प्रदेश में अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा है।
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