PM मोदी के जन्मदिन पर ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारी तेज, लखनऊ में भाजयुमो ने कसी कमर

PM Modi's Birthday 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा, समर्पण और राष्ट्र सेवा के संदेश के साथ व्यापक जन अभियान का रूप देने की तैयारी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तेज कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और लंबे राजनीतिक सफर से प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। अभियान को लेकर लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में युवा मोर्चा की प्रदेश टोली के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अभियान की रूपरेखा और इसे व्यापक स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा हुई।