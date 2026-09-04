बसपा छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल होंगे मायावती के भतीजे आकाश आनंद? संजय निषाद ने दिया ऑफर, बोले- उचित पद मिलेगा

आकाश आनंद को अपनी पार्टी में आने का न्योता देते हुए संजय निषाद ने कांशीराम और डॉ. भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, "नारा था- अंबेडकर के सपने अधूरे, कांशीराम करेंगे पूरे और विचारधारा थी अंबेडकर जी की और अब कांशीराम के सपने अधूरे, हम लोग मिलकर करेंगे पूरे। निषाद पार्टी इसी विचार पर निर्भर है।" निषाद ने कहा कि उन्होंने कांशीराम के साथ लंबे समय तक काम किया है और सामाजिक बदलाव की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है।