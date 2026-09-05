जंतर-मंतर झड़प पर बोले मंत्री ओपी राजभर, उपद्रवियों और राजनीतिक लोगों ने बिगाड़ा माहौल, छात्र निर्दोष

OP Rajbhar Jantar Mantar Protest Violence: जंतर-मंतर पर हुई झड़प और उसके बाद सामने आए हिंसा के घटनाक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले को समझने की जरूरत है और यह मान लेना सही नहीं होगा कि वहां मौजूद छात्रों ने हिंसा को अंजाम दिया। राजभर के अनुसार, छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हालात उस समय बिगड़े जब कुछ राजनीतिक लोग और उपद्रवी तत्व वहां पहुंच गए। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते झड़प, पत्थरबाजी तथा वाहनों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।