बुढ़ाना में RLD का पुराना वोट बैंक कितना मजबूत, जाट-मुस्लिम समीकरण बदला तो BJP गठबंधन को कितना फायदा?

बुढ़ाना को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान और जाट राजनीति की अहम सीट माना जाता है। इसी इलाके में सिसौली है, जिसे किसान राजनीति की राजधानी कहा जाता है और जो टिकैत परिवार का पैतृक गांव है। अब बड़ा सवाल यह है कि RLD का पारंपरिक जाट वोट इस बार उसके साथ कितना मजबूती से खड़ा रहता है। दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाता किस तरफ जाते हैं, यह भी मुकाबले को प्रभावित कर सकता है। अगर जाट वोट RLD-BJP गठबंधन के साथ रहता है और मुस्लिम वोट सपा के पक्ष में एकजुट होता है, तो मुकाबला सीधा हो सकता है।