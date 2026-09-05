शिक्षक दिवस पर सपा छात्र सभा का हल्ला बोल, ‘पाठशाला पुकारे’ अभियान से बंद स्कूलों पर सरकार को घेरेगी

up politics PDA Campaign: शिक्षक दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर हलचल बढ़ने जा रही है। समाजवादी छात्र सभा ने पांच सितंबर से 11 सितंबर तक प्रदेशव्यापी ‘छात्र, नौजवान एवं PDA जागरूकता अभियान’ शुरू करने का ऐलान किया है। अभियान के जरिए समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई सरकारी स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों और युवाओं से जुड़े विभिन्न सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। अभियान में बंद बताए जा रहे प्राथमिक और जूनियर हाईस्कूलों से लेकर पेपर लीक, फीस वृद्धि, रोजगार, आरक्षण और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए जाएंगे।