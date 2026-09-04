UP Politics: ‘जिन्होंने कभी नहीं चखा चुनावी हार का स्वाद’, राजा भैया, अखिलेश यादव समेत जानिए यूपी की सियासत के वो 9 चेहरे

उनके आधिकारिक आर्काइव में 1937, 1946, 1952, 1957, 1962, 1967, 1969 और 1974 का उल्लेख मिलता है। इसके बाद उन्होंने 1977, 1980 और 1984 में बागपत से लोकसभा चुनाव जीते। इस तरह 1937 से 1984 तक कुल 11 चुनावी जीत गिनने पर उनका रिकॉर्ड 11-0 बनता है। हालांकि कुछ चुनावी इतिहास केवल स्वतंत्र भारत के चुनावों को गिनते हैं। ऐसे में उनकी चुनावी जीत की संख्या 9 बताई जाती है। यानी चुनावों की गिनती के तरीके के आधार पर आंकड़े में अंतर हो सकता है, लेकिन उनका चुनावी सफर बेहद सफल रहा।