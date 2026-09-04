अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और रोपवे की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी गई पीएमओ, इस महीने काशी को मिलेगी सौगात, पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन

गंजारी में 450 करोड़ रुपए की लागत से बना रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भव्य रूप निकलकर सामने आ रहा है और अब इसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। अब तक 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और सितंबर के अंतिम सप्ताह तक इस 100 प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा। स्टेडियम में फ्लड लाइट का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ ही दर्शकों के बैठने के लिए सीटों का काम भी पूरा किया जा चुका है। बता दें कि इस स्टेडियम में एक साथ 30 हजार दर्शक बैठकर अंतरराष्ट्रीय मैच देख सकेंगे। हालांकि, सीटों की संख्या को भविष्य में 40 हजार तक बढ़ाने की रूपरेखा भी तैयार की जा चुकी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इस स्टेडियम का शिलान्यास किया था।