मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा: बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण, बाटेंगे राहत सामग्री

संभावित प्रोटोकॉल मिलने के बाद जिले के अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गंगा और वरुणा नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद पुलिस लाइन में बने सेफ हाउस में जनप्रतिनिधियों, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात और राहत कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाली सुविधाओं और मुआवजे को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लेंगे। बता दें कि विद्या विहार इंटर कॉलेज में बने राहत शिविर में 160 से अधिक बाढ़ पीड़ित लोगों से शिविर की व्यवस्थाओं को लेकर फीडबैक भी लेंगे। यहां 40 परिवार रह रहे हैं, जिनमें 65 पुरुष, 60 महिलाएं, 34 बच्चे और 6 बुजुर्ग हैं।