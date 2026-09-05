पिस्टल संग रील बनाना 3 दोस्तों को पड़ा भारी, वाराणसी में गोली लगने से किशोर घायल, ट्रामा सेंटर में भर्ती

पिंडरा पीएससी से डॉक्टर ने स्थिति को गंभीर देखते हुए नितिन को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। डॉक्टर के मुताबिक, घायल की हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वहीं, आसपास के लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फूलपुर पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। वहीं, पुलिस ने कठिराव के रहने वाले दिलीप मिश्रा के पुत्र कृष मिश्रा को हिरासत में ले लिया है। आरोप है की गोली कृष द्वारा ही दुर्घटना वस चल गई। इसके साथ ही एक अन्य शख्स को भी हिरासत में लिया गया है।