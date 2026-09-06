महानंदा एक्सप्रेस में पेंट्री कर्मियों की दबंगई, डीडीयू जंक्शन पर वेंडर को बंधक बनाकर पीटा, फेंका गर्म तेल

आरोप है कि जैसे ही महानंदा एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर एक पर पहुंची, यात्रियों से आर्डर लेने के लिए वेंडर किशन ट्रेन में चढ़ गए। इसी दौरान पेंट्री कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और मारपीट करने के बाद उसे शौचालय में बंद कर दिया। इस दौरान किशन ने मोबाइल से अपने साथियों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही सुभाष नगर के रहने वाले विनोद यादव अपने साथी वेंडर के साथ ट्रेन में पहुंचे। वहीं, किशन को शौचालय से बाहर निकालने के लिए पेंट्री कर्मियों से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर कर्मियों ने विनोद पर गर्म तेल फेंक दिया, जिससे विनोद झुलस गए। घटना के दौरान फास्ट फूड संचालक के साथ भी हाथापाई किए जाने का आरोप लगा है।