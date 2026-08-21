चंदौली पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश को बिहार से दबोचा, अपहरण के मामले में कोर्ट ने भगोड़ा किया था घोषित, 11 साल से था फरार

पुलिस ने बताया है कि मुगलसराय इलाके के काली महाल निवासी पवन कुमार भरूका ने 2015 में उनके 24 वर्षीय बेटे पियूष भरूका के केंद्रीय विद्यालय मानस नगर के मुख्य गेट से अपहरण किए जाने की शिकायत दर्ज की कराई थी। पुलिस ने बताया कि आरोप है कि अपहरणकर्ताओं ने इस मामले में उनसे फिरौती मांगी थी। इस मामले में विवेचना के दौरान कुल पांच आरोपियों के नाम सामने आए थे। इनमें चार आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस जेल भेज चुकी है, जबकि दिलीप कुमार कुशवाहा और छोटू इस मामले में फरार चल रहा था और इसीलिए चंदौली पुलिस ने उसके खिलाफ इनाम घोषित किया था।