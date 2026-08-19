चंदौली में आधी रात सड़क पर मची चीख-पुकार, बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

Road Accident in Chandauli: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में दर्दनाक सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहां मंगलवार की आधी रात सड़क पर जानवर से टकराने के बाद बेकाबू हुई एक कार ने सड़क पर खड़े ऑटो में टक्कर मार दी, जिसमें सवार एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति ने वाराणसी के ट्रामा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, तीसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसका इलाज किया जा रहा है। आधी रात हुई इस दुर्घटना के बाद सड़क पर चीख-पुकार मच गई। वहीं, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।