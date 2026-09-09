9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

चंदौली

कार के गियर बॉक्स के नीचे बनाया ‘तहखाना’, चंदौली पुलिस ने 2 को पकड़ा, 3.92 करोड़ का सोना बरामद

Gold Smuggling Network: चंदौली पुलिस ने सोना तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3.92 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है...
2 min read
Google source verification

चंदौली

image

Vijendra Mishra

Sep 09, 2026

Chandauli crime News

पकड़े गए आरोपी, (Pc-Chandauli Police)

Gold Recovery in Chandauli: उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पुलिस ने सोना तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3.92 करोड़ रुपए का सोना बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि इस सोने की तस्करी की जा रही थी, जिसे बिहार से लेकर आरोपी दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान चंदौली पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

नवही पुलिया हाईवे के पास से बरामद

जानकारी के मुताबिक, बिहार से दिल्ली ले जाए जा रहे करीब 3.92 करोड़ रुपए का सोना चंदौली की सदर कोतवाली पुलिस ने बरामद किया है। क्षेत्राधिकारी सदर ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की कार में सवार दो व्यक्ति अवैध रूप से सोने की तस्करी कर रहे हैं। इसके बाद एसओजी और पुलिस टीम को सक्रिय किया गया और नवही पुलिया हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की जांच शुरू की गई। उन्होंने बताया कि इस दौरान सफेद रंग की एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोकने का प्रयास किया।

आरोप है कि कार सवार इस दौरान कार को भगाकर निकालने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कार को रोक लिया। पुलिस के मुताबिक, कार चालक ने अपना नाम जुबेर मुबारक शेख बताया जो महाराष्ट्र के सांगली जिले का रहने वाला है। वहीं, दूसरा व्यक्ति हरियाणा के फतेहाबाद का रहने वाला है जिसका नाम मनीष कुमार है। इसी दौरान पुलिस ने सघनता से कार की तलाशी ली, जिसके बाद गियर बॉक्स के नीचे एक विशेष बॉक्स मिला। पुलिस ने जब उसे खोला तो उसमें से कपड़े के बेल्ट में टेप से लपेटकर रखी गई सोने की दो सिल्लियां बरामद हुई।

जांच में जुटी डीआरआई

पुलिस ने बताया है कि बरामद किए गए सोने का वजन 2. 566 ग्राम है। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए सोने की कीमत 3.92 करोड़ रुपए है। आरोपियों के पास से सोने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं होने के बाद पुलिस ने मामले में आयकर विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को दे दी। संबंधित दोनों विभागों ने सोने की जांच की है। बताया जा रहा है कि बरामद किया गया सोना विदेश में निर्मित है, जिसे दोनों आरोपी तस्करी कर ले जा रहे थे। वहीं, बरामद सोने को राजस्व और सूचना निदेशालय की टीम को सौंप दिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट में परिजन से लिपटकर रोने वाले सीओ के खिलाफ एनबीडब्ल्यू, वाराणसी की कोर्ट ने रोका वेतन, जानें क्या है मामला

ये भी पढ़ें
Varanasi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 09:56 am

Published on:

09 Sept 2026 09:56 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Chandauli / कार के गियर बॉक्स के नीचे बनाया ‘तहखाना’, चंदौली पुलिस ने 2 को पकड़ा, 3.92 करोड़ का सोना बरामद

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav 2026 Live: 39 जिलों में वोटिंग, कहीं बूथ को लेकर लड़ाई तो कहीं फर्जी मतदान की शिकायत, जाने पूरी जानकारी

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

चंदौली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

महानंदा एक्सप्रेस में पेंट्री कर्मियों की दबंगई, डीडीयू जंक्शन पर वेंडर को बंधक बनाकर पीटा, फेंका गर्म तेल

Pddu junction news
चंदौली

चंदौली पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश को बिहार से दबोचा, अपहरण के मामले में कोर्ट ने भगोड़ा किया था घोषित, 11 साल से था फरार

Chandauli news
चंदौली

चंदौली में आधी रात सड़क पर मची चीख-पुकार, बेकाबू कार ने ऑटो में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत

Accident news
चंदौली

किराए के कमरे से संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव बरामद, बेहोशी की हालत में मिल पति, प्रेम विवाह के बाद चंदौली में बनाया था नया ठिकाना

Chandauli news
चंदौली

Ganga Hilsa Fish: गंगा में 30 साल बाद लौटी हिलसा, बाजार में 2800 रुपये किलो तक भाव, चंदौली में मिलना क्यों है बड़ी खुशखबरी?

Hilsa Fish in Ganga Ganga River Ecosystem Hilsa Fish Return
चंदौली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.