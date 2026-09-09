कार के गियर बॉक्स के नीचे बनाया ‘तहखाना’, चंदौली पुलिस ने 2 को पकड़ा, 3.92 करोड़ का सोना बरामद

पुलिस ने बताया है कि बरामद किए गए सोने का वजन 2. 566 ग्राम है। पुलिस के मुताबिक, बरामद किए गए सोने की कीमत 3.92 करोड़ रुपए है। आरोपियों के पास से सोने से संबंधित कोई वैध दस्तावेज बरामद नहीं होने के बाद पुलिस ने मामले में आयकर विभाग और राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) को दे दी। संबंधित दोनों विभागों ने सोने की जांच की है। बताया जा रहा है कि बरामद किया गया सोना विदेश में निर्मित है, जिसे दोनों आरोपी तस्करी कर ले जा रहे थे। वहीं, बरामद सोने को राजस्व और सूचना निदेशालय की टीम को सौंप दिया गया है। वहीं दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।