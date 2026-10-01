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Crime: शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुराचार का आरोप, FIR दर्ज; कौशांबी का पूरा मामला जानिए

Crime News: कौशांबी में शादी का झांसा देकर युवती से कई बार दुराचार किए जाने का आरोप लगा है। युवती के 4 महीने की गर्भवती होने के बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा है।
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कौशाम्बी

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Harshul Mehra

Oct 01, 2026

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कौशांबी में युवती के साथ दुराचार करने का आरोप। फोटो सोर्स-Ai

Crime News: उत्तर प्रदेशके कौशांबी जिले से शादी का झांसा देकर युवती से दुराचार किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के रहने वाले एक युवक ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाया और शादी का भरोसा देकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। युवती के 4 महीने की गर्भवती होने के बाद आरोपी युवक ने शादी करने से इनकार कर दिया। मामले की जानकारी जब युवती के परिजनों को हुई तो वे उसे लेकर कड़ा धाम कोतवाली पहुंचे। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग

पुलिस के अनुसार, कड़ा धाम कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती का उसी गांव के एक युवक से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों कथित तौर पर परिवार से छिपकर एक-दूसरे से मिलते थे। बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ने के बाद युवक ने युवती से शादी करने का भरोसा दिया। पीड़िता का आरोप है कि शादी का भरोसा देकर युवक ने उसके साथ कई बार संबंध बनाए। कुछ समय बाद युवती को अपनी गर्भावस्था की जानकारी हुई और वह चार महीने की गर्भवती हो गई।

गर्भवती होने के बाद शादी से किया इनकार

आरोप है कि युवती के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद युवक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। युवक के इस रवैये से युवती परेशान हो गई। जब पूरे मामले की जानकारी उसके परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस से शिकायत करने का फैसला किया। इसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर कड़ा धाम थाने पहुंचे और आरोपी युवक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

मेडिकल के लिए भेजी गई पीड़िता

पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा है। अधिकारियों के मुताबिक, मामले में मेडिकल रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ लगे आरोपों की जांच कर रही है।

DSP ने बताया- दर्ज किया गया केस

इस मामले में DSP सिराथू सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि प्रकरण में युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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Updated on:

01 Oct 2026 03:17 pm

Published on:

01 Oct 2026 02:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kaushambi / Crime: शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुराचार का आरोप, FIR दर्ज; कौशांबी का पूरा मामला जानिए

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