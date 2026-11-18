एएसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। यह दुर्घटना महज एक हादसा थी या इसके पीछे कोई साजिश है पुलिस दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है। बता दें कि इस हादसे में अमित यादव (20) निवासी ग्राम चक मुस्तफाबाद थाना गौरा बादशाहपुर और इंदू देवी (40) पत्नी मनोज यादव निवासी ग्राम चक मुस्तफाबाद थाना गौरा बादशाहपुर की मौत हो गई। हादसे में निलेश यादव (24) राज नाथ यादव (65) राज कुमार (45) साहब लाल (22) मनोज यादव (45) शांति यादव (20) और किशन यादव (16) घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर DM उमेश मिश्रा भी घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे।