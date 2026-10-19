बछड़े की मौत पर शोक: हिंदू रीति-रिवाज से किया अंतिम संस्कार, बाल मुंडवाए अब 13वीं कार्यक्रम की तैयारी

Unique Animal Love Story Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से पशुओं के प्रति अगाध प्रेम और संवेदनशीलता की एक ऐसी अनूठी और प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह वाकया इंसानों और बेजुबान जानवरों के बीच के आत्मीय रिश्ते की एक ऐसी मिसाल पेश करता है, जो आधुनिक दौर में बेहद दुर्लभ होती जा रही है। समाज अक्सर इंसानों के बीच की संवेदनाओं तक सीमित रहता है, लेकिन जौनपुर की इस घटना ने साबित कर दिया है कि मूक और बेजुबान जीव भी हमारे परिवार और समाज का अभिन्न हिस्सा हैं।