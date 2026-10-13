Breaking news: जौनपुर में तड़तड़ाई गोलियां, हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत

Jaunpur Murder: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां मंगलवार तड़के केराकत इलाके में गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक अपने गांव में मौजूद था, इसी दौरान अज्ञात हमलावर पहुंचे और उसे गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहीं, फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया। आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं, घटना के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।