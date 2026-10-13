चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान, वाराणसी में छोटे दुकानदारों को उठा रही पुलिस, बड़े मगरमच्छ पकड़ से दूर

वाराणसी पुलिस ने पिछले 24 घंटे में तीन थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कर छोटे दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 123.87 किलोग्राम चीनी मांझा बरामद किया है, लेकिन बड़े व्यापारी और थोक व्यापारी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फुटकर विक्रेता इस खतरनाक मांझे को खरीद कर कहां से लाते हैं। इसके साथ निर्माता और तस्करी करने वाले लोग कौन हैं। पुलिस के लिए यह एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। इस तरह के सिंडिकेट पर पुलिस हर साल करवाई तो जरूर करती है, लेकिन सिर्फ यह छोटे दुकानदारों तक ही सीमित होकर रह जाती है, नतीजा शून्य हो जाता है।