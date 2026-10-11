कफ सिरप तस्करी मामले में और दो लोग गिरफ्तार, शुभम जायसवाल के फार्म से खरीदी थीं चार लाख शीशियां, लंबे समय से थी तलाश

Codeine Cough syrup case: कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में वाराणसी पुलिस ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे दो आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान रामनगर के रहने वाले राजीव यादव और विवेक खन्ना के रूप में हुई है। दोनों की सप्तसागर स्थित दवा मंडी में दिनेश मेडिकल एजेंसी और खन्ना फर्म के नाम से दुकानें हैं। रोहनिया पुलिस ने राजीव यादव के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट भी जारी कराया था, जिसके बाद दोनों लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार थे।