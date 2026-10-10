पिता के अंतिम संस्कार में आए बेटे के साथ मारपीट, मणिकर्णिका घाट पर दबंगों ने पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद हिरासत में तीन लोग

Manikarnika ghat varanasi: वाराणसी में महाश्मशान कहे जाने वाले मणिकर्णिका घाट पर एक व्यक्ति के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी होने और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जबकि तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। वहीं, इस मारपीट की इस घटना में घायल हुआ युवक बेहोश हो गया था, जिसे बीएचयू के ट्रामा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।