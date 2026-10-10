10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

देव दीपावली पर बोट्स की डिमांड, 5 लाख में बिका अलकनंदा क्रूज, 15 लाख में सैम मानिकशॉ

Varanasi News: वाराणसी में देव दीपावली पर गंगा नदी में वोट पर सवार होकर दीपोत्सव को देखने के लिए पर्यटक अभी से व्याकुल हैं। आलम यह है कि क्रूज और नावों की बुकिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है...
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 10, 2026

Varanasi latest news

गंगा आरती होता है आकर्षण का केंद्र, (Pc- ganga seva nidhi Instagram)

Dev Dipawali in Kashi: काशी में मनाए जाने वाली देव दीपावली में करीब डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन गंगा नदी में वोट पर सवार होकर दीपोत्सव को देखने के लिए पर्यटक अभी से व्याकुल हैं। आलम यह है कि क्रूज और नावों की बुकिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है। प्रमुख क्रूज में शामिल अलकनंदा और सैम मानिकशॉ को विदेशी पर्यटकों ने बुक कर लिया है। यही नहीं इन बोर्ड्स की और क्रूज की बुकिंग के लिए पर्यटक मोटा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। 60 सीटों वाले अलकनंदा क्रूज को विदेशी पर्यटकों ने 5 लाख रुपए देकर बुक किया है। वहीं, 100 सीटों वाले सैम मानिकशॉ की बुकिंग 15 लाख रुपए में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, सैम मानिकशॉ में एक साथ 100 यात्री बैठकर गंगा में विचरण कर सकते हैं। प्रति यात्री 15 हजार रुपए इसका किराया निर्धारित किया गया है। बोट्स और क्रूज की बुकिंग को ध्यान में रखते हुए यह समझ में आ रहा है कि देव दीपावली की छटा को देखने के लिए पर्यटक कितने व्याकुल हैं। वहीं, अब क्रूज की बुकिंग पूरी हो चुकी है। अब नव और बजरो का ही विकल्प बचा है। काशी की देव दीपावली को देखने के लिए देश और विदेश से पर्यटक यहां पहुंचते हैं।

24 नवंबर को होगी देव दीपावली

लाखों की संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक देव दीपावली देखने के लिए वाराणसी आते हैं। ऐसे में क्रूज और नाव की बुकिंग पहले से ही शुरू हो जाती है। इस बार की देव दीपावली 24 नवंबर को पड़ेगी। बजड़े और क्रूज की भारी डिमांड को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन बोट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। पर्यटक महंगी बुकिंग होने के बावजूद भी गंगा नदी में देव दीपावली का नजारा देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहते।

क्रूज पर 4 घंटे बिताएंगे मेहमान

विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए यह आयोजन काशी और भारत की संस्कृति व परंपरा की भव्यता को करीब से देखने का खास अवसर होता है। इन क्रूज पर अधिकतम 4 घंटे विदेशी मेहमान बिताएंगे। शाम 5:30 बजे से रात 9:30 तक क्रम यात्रियों को गंगा नदी में देव दीपावली का नजारा दिखाया जाएगा। अलकनंदा क्रूज लाइन लिमिटेड के निदेशक विकास मालवीय ने बताया कि अलकनंदा और सैम मानिकशॉ की बुकिंग फुल हो चुकी है। विवेकानंद और भागीरथी क्रूज वीवीआईपी के लिए रिजर्व किए गए हैं। गंगोत्री में ठहरने की व्यवस्था के अनुसार बुकिंग की गई है। फिलहाल अब कोई सीट नहीं बची है।

छोटी नावों की बुकिंग शुरू

क्रूज की बुकिंग पूरी होने के बाद अब पर्यटकों के पास केवल नाव का ही विकल्प बचा हुआ है। देव दीपावली में अभी लंबा समय है, बावजूद इसके बड़े बजड़ों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। नाविक समाज के शंभू निषाद ने बताया कि करीब 10 प्रतिशत बजड़े 15 हजार से 2 लाख तक की कीमत पर बुक किया जा चुके हैं। कुछ इवेंट कंपनियों ने 5 हजार रुपए प्रति व्यक्ति की दर से और कुछ ने एक लाख रुपए में पूरी नाव ही बुक कर ली है। ऐसे में नविको को काफी ज्यादा फायदा हुआ है।

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा शोध, IIT-BHU और NHIDCL के बीच हुआ समझौता, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में सड़क सुरक्षा पर होगा कार्य

ये भी पढ़ें
Varanasi latest news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2026 07:48 am

Published on:

10 Oct 2026 07:48 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / देव दीपावली पर बोट्स की डिमांड, 5 लाख में बिका अलकनंदा क्रूज, 15 लाख में सैम मानिकशॉ

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

6 वर्षों का काम सिर्फ एक साल में! BHU ने हासिल की अनोखी उपलब्धि, साहीवाल गाय ने 12 महीने में 5 बछिया को दिया जन्म

BHU News
वाराणसी

अब और आसान होगा सफर, काशी को 250 ई-बसों की सौगात, योगी मंत्रिमंडल की बैठक में रखा गया प्रस्ताव

yogi adityanath college life story student days ajay bisht
वाराणसी

CJP Protest: वाराणसी से नई दिल्ली जाने वाली दो ट्रेनें रद्द, जानें रिफंड पाने का तरीका

Varanasi latest news
वाराणसी

हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा शोध, IIT-BHU और NHIDCL के बीच हुआ समझौता, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में सड़क सुरक्षा पर होगा कार्य

Varanasi latest news
वाराणसी

काशी से निशांत कुमार की मिशन यूपी की शुरुआत, लोगों को करेंगे संबोधित, तय हो गई तारीख

Varanasi latest news
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.