देव दीपावली पर बोट्स की डिमांड, 5 लाख में बिका अलकनंदा क्रूज, 15 लाख में सैम मानिकशॉ

Dev Dipawali in Kashi: काशी में मनाए जाने वाली देव दीपावली में करीब डेढ़ महीने से ज्यादा का वक्त अभी बचा हुआ है, लेकिन गंगा नदी में वोट पर सवार होकर दीपोत्सव को देखने के लिए पर्यटक अभी से व्याकुल हैं। आलम यह है कि क्रूज और नावों की बुकिंग अभी से ही शुरू हो चुकी है। प्रमुख क्रूज में शामिल अलकनंदा और सैम मानिकशॉ को विदेशी पर्यटकों ने बुक कर लिया है। यही नहीं इन बोर्ड्स की और क्रूज की बुकिंग के लिए पर्यटक मोटा पैसा भी खर्च कर रहे हैं। 60 सीटों वाले अलकनंदा क्रूज को विदेशी पर्यटकों ने 5 लाख रुपए देकर बुक किया है। वहीं, 100 सीटों वाले सैम मानिकशॉ की बुकिंग 15 लाख रुपए में हुई है।