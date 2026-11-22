सड़क हादसों में घायल हुए कुल 563 लोगों में से 509 घायलों (करीब 90 प्रतिशत) को 108 एम्बुलेंस की मदद से त्वरित रूप से अस्पताल पहुंचाया गया। समय पर इलाज मिलने से कई लोगों की जान बचाई जा सकी। बेहतर तालमेल के लिए संबंधित विभागों के साथ 46 और जिला सड़क सुरक्षा समिति की 31 बैठकें भी आयोजित की गईं। पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र ने कहा कि सड़क दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु पूरे परिवार के लिए अपूर्णीय क्षति है। हमारा लक्ष्य हादसों में होने वाली मौतों को शून्य करना है, जो आम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें, तय गति सीमा में वाहन चलाएं, नशे या मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए ड्राइविंग न करें और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में घायलों की मदद के लिए तत्काल 108 या डायल 112 पर सूचना दें।