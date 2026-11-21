Vande bharat Train: वाराणसी रेलवे स्टेशन के कर्मचारियों ने एक बार फिर मानवता की मिसाल पेश की है। सिंगापुर से घूमने आए एक विदेशी पर्यटक का बैग नई दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में छूट गया था, जिसके बाद यार्ड में सफाई के दौरान कर्मचारियों को मिला। इस दौरान बैग में लाखों रुपए व डॉलर रखे हुए थे, जिसके बाद कर्मचारियों ने इसकी सूचना आरपीएफ स्टाफ को दी और आरपीएफ स्टाफ ने संबंधित यात्री को खोज निकाला और उसका बैग उसे वापस कर दिया। रेलवे कर्मचारियों की ईमानदारी की यह मिसाल अब काशी में चर्चा का विषय बना हुआ है।