पुलिस के अनुसार, रात करीब 9:55 बजे इज्जतनगर थाना पुलिस कलापुर पुलिया नहर के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मलपुर की ओर से एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा। भागने की कोशिश में बाइक फिसल गई। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सिपाही निशू तिवारी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर घायल सिपाही के साथ उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।