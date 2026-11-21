मुठभेड़ में 20 मुकदमों में नामजद आरोपी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया।
बरेली।इज्जतनगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और चोरी के मामलों में वांछित आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसमें सिपाही निशू तिवारी घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान संजय गिरी (30) के रूप में हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उसके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें वर्तमान घटना से संबंधित दो मुकदमे भी शामिल हैं।
पुलिस के अनुसार, रात करीब 9:55 बजे इज्जतनगर थाना पुलिस कलापुर पुलिया नहर के पास संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मलपुर की ओर से एक बाइक सवार आता दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन वह बाइक मोड़कर भागने लगा। भागने की कोशिश में बाइक फिसल गई। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोप है कि उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सिपाही निशू तिवारी घायल हो गए। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह मौके पर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर घायल सिपाही के साथ उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी का संबंध 13 अक्टूबर 2026 को उत्सव महानगर पार्ट-2 में हुई चोरी की घटना से है। यहां रहने वाले श्याम बिहारी लाल अपने परिवार के साथ बाजार गए थे। इसी दौरान अज्ञात चोर घर की रसोई की खिड़की की ग्रिल निकालकर अंदर घुस गए थे। चोरों ने अलमारी का लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और 30 हजार रुपये की नकदी चोरी कर ली थी। पीड़ित की शिकायत पर 14 अक्टूबर को इज्जतनगर थाने में मुकदमा संख्या 982/2026 दर्ज किया गया था। पुलिस तभी से घटना के खुलासे में जुटी थी।
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से 315 बोर का एक अवैध तमंचा, तीन खोखा कारतूस, बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल, दो मोबाइल फोन, सफेद धातु के आठ सिक्के और 30,220 रुपये नकद बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि बरामद मोबाइल फोन, सिक्के और नकदी उत्सव महानगर पार्ट-2 में हुई चोरी की घटना से संबंधित हैं। बरामद सामान को कब्जे में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी संजय गिरी पुत्र नरेश गिरी मूल रूप से बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव चंद्रपुर जोगियान का रहने वाला है। वर्तमान में वह राजस्थान के भिवाड़ी जिले की कालू कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी के खिलाफ प्रेमनगर, इज्जतनगर, कोतवाली और जीआरपी बरेली जंक्शन समेत विभिन्न थानों में कुल 20 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें चोरी, घर में सेंधमारी, अवैध हथियार रखने और एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मामले शामिल हैं। हालांकि, इन मुकदमों में दोषसिद्धि की स्थिति पुलिस की ओर से स्पष्ट नहीं की गई है।
पुलिस मुठभेड़ के संबंध में इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं, चोरी के मामले में धारा 305 और 317(2) बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा।
इस कार्रवाई में इज्जतनगर थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश चन्द्र गौतम, उपनिरीक्षक मोहित कुमार, उपनिरीक्षक विकास कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव, हेड कांस्टेबल मुकेश और कांस्टेबल निशू तिवारी शामिल रहे।
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