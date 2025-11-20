इज्जतनगर में चलती कार बनी आग का गोला, दवा लेने आ रहा बहेड़ी का परिवार बाल-बाल बचा, मौके पर मचा हड़कंप

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में गुरुवार शाम चलती कार में आग लगने से अफरातफरी मच गई, बहेड़ी से एक परिवार दवा लेने के लिए शहर आ रहे तभी अचानक कार की लपटों में घिर गई। चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। हालांकि, सूझबूझ दिखाते हुए कार सवार पति-पत्नी ने बच्चों के साथ बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
बहेड़ी के नूरी नगर मोहल्ला निवासी मोहम्मद शादाब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे कार से शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर गेट के पास पहुंची, इंजन से धुआं उठने के बाद अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही शादाब घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कार रोककर परिवार को बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में आग पूरी कार में फैल गई और वाहन धू-धू कर जलने लगा।
इसी दौरान एन ई रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी और अपने साथ मौजूद फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि नियंत्रण नहीं हो सका। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और प्रयास कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।
शादाब ने बताया कि आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय रहते बाहर निकलने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ सेकंड की भी देर हो जाती, तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने वाहन मालिक से घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग