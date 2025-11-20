Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

इज्जतनगर में चलती कार बनी आग का गोला, दवा लेने आ रहा बहेड़ी का परिवार बाल-बाल बचा, मौके पर मचा हड़कंप

इज्जतनगर क्षेत्र में गुरुवार शाम चलती कार में आग लगने से अफरातफरी मच गई, बहेड़ी से एक परिवार दवा लेने के लिए शहर आ रहे तभी अचानक कार की लपटों में घिर गई। चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। हालांकि, सूझबूझ दिखाते हुए कार सवार पति-पत्नी ने बच्चों के साथ बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली।

less than 1 minute read
Google source verification

बरेली

image

Avanish Pandey

Nov 20, 2025

बरेली। इज्जतनगर क्षेत्र में गुरुवार शाम चलती कार में आग लगने से अफरातफरी मच गई, बहेड़ी से एक परिवार दवा लेने के लिए शहर आ रहे तभी अचानक कार की लपटों में घिर गई। चंद सेकंड में कार आग का गोला बन गई। हालांकि, सूझबूझ दिखाते हुए कार सवार पति-पत्नी ने बच्चों के साथ बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बहेड़ी के नूरी नगर मोहल्ला निवासी मोहम्मद शादाब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे कार से शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर गेट के पास पहुंची, इंजन से धुआं उठने के बाद अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही शादाब घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कार रोककर परिवार को बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में आग पूरी कार में फैल गई और वाहन धू-धू कर जलने लगा।

इसी दौरान एन ई रेलवे मेंस कांग्रेस के मंडल मंत्री रजनीश तिवारी अपने सहयोगियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभालते हुए फायर ब्रिगेड को सूचना दी और अपने साथ मौजूद फायर सिलेंडर से आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि नियंत्रण नहीं हो सका। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और प्रयास कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।

शादाब ने बताया कि आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है, लेकिन समय रहते बाहर निकलने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ सेकंड की भी देर हो जाती, तो जान का बड़ा नुकसान हो सकता था। पुलिस ने वाहन मालिक से घटना की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Breaking News

patrika news

patrika news in hindi

up crime news

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:27 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / इज्जतनगर में चलती कार बनी आग का गोला, दवा लेने आ रहा बहेड़ी का परिवार बाल-बाल बचा, मौके पर मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गूगल मैप रेटिंग टास्क के बहाने युवक से 6.85 लाख की ठगी, टेलीग्राम ग्रुप में फंसाकर उड़ाई रकम

बरेली

अवैध कॉलोनी पर फिर गरजा बीडीए का बुलडोज़र, बिना नक्शा पास कराए हो रहा था विकास

बरेली

किला सब स्टेशन शराब पार्टी: अफसरों के चहेते कर्मचारियों को मिली क्लीनचिट, आनन-फानन में दो पर कर दी कार्रवाई

बरेली

दोस्ती के जाल में फंसा फार्मासिस्ट… ब्रेनवॉश कर कराया धर्म परिवर्तन, फिर मुंबई ले जाकर खुलवाए 14 बैंक खाते, अब हुआ ये

बरेली

विधवा भाभी से हुई मोहब्बत… अब शादी को अड़ी, इंकार करते ही युवक को दी झूठे मुकदमे और मरवाने की धमकी

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.