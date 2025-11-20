इज्जतनगर में चलती कार बनी आग का गोला, दवा लेने आ रहा बहेड़ी का परिवार बाल-बाल बचा, मौके पर मचा हड़कंप

बहेड़ी के नूरी नगर मोहल्ला निवासी मोहम्मद शादाब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गुरुवार शाम करीब साढ़े छह बजे कार से शहर की ओर आ रहे थे। जैसे ही उनकी कार यांत्रिक कारखाना इज्जतनगर गेट के पास पहुंची, इंजन से धुआं उठने के बाद अचानक आग भड़क उठी। आग देखते ही शादाब घबरा गए, लेकिन उन्होंने तुरंत कार रोककर परिवार को बाहर निकाल लिया। कुछ ही पलों में आग पूरी कार में फैल गई और वाहन धू-धू कर जलने लगा।