डीआईजी के एक्शन से टूटी बदमाशों की कमर : 225 हिस्ट्रीशीट, 41 गैंगस्टर, 145 मुठभेड़ें, 7.80 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी
बरेली। वर्ष 2025 बरेली रेंज में अपराधियों के लिए मुश्किल भरा रहा। डीआईजी बरेली रेंज अजय कुमार साहनी के नेतृत्व में पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर पूरे साल ताबड़तोड़ अभियान चलाए। इसका असर यह रहा कि बीते वर्षों के मुकाबले लगभग हर श्रेणी के अपराधों में कमी दर्ज की गई और संगठित व आदतन अपराधियों पर पुलिस का दबाव लगातार बना रहा।
अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बरेली रेंज में 225 नए हिस्ट्रीशीट खोले गए। इनमें सबसे ज्यादा 128 हिस्ट्रीशीट बरेली में, जबकि बदायूँ में 31, पीलीभीत में 30 और शाहजहाँपुर में 36 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। इसी के साथ ही पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे रेंज में 1734 मुकदमे दर्ज किए। इस दौरान 1977 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1937 अवैध हथियार और 2007 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 9 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भी भंडाफोड़ किया गया। अकेले बरेली जिले में 5 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गईं।
गैंगस्टर एक्ट के तहत 41 मामलों में 201 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। धारा 14(1) के तहत 7.80 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर अपराध से कमाई गई अवैध पूंजी पर सीधा प्रहार किया गया। इसके अलावा नशे के खिलाफ अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 425 मामलों में 760 तस्करों को गिरफ्तार कर 3527 किलो से अधिक मादक पदार्थ बरामद किया गया। इसमें बरेली से करीब 2956 किलो, बदायूँ से 213 किलो, शाहजहाँपुर से 349 किलो और पीलीभीत से लगभग 9 किलो मादक पदार्थ बरामद हुआ।
साल भर में पुलिस और बदमाशों के बीच 145 मुठभेड़ हुईं। इनमें 172 बदमाश घायल हुए, एक बदमाश मारा गया और 340 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज्यादा मुठभेड़ बरेली जिले में हुईं। पुलिस ने इनामी अपराधियों पर भी लगातार कार्रवाई की। बरेली, बदायूँ, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में कुल 166 इनामी बदमाशों को चिन्हित किया गया, जिनमें से अधिकांश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
गुंडा एक्ट के तहत 763 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनमें 172 को जिला बदर किया गया, जबकि 38 जिला बदर अपराधियों को पुलिस ने दोबारा पकड़ लिया। वर्ष 2025 में पुलिस ने करीब 84 हजार वांछित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें 51 हजार से ज्यादा को गिरफ्तार किया गया, जबकि 10 हजार से अधिक आरोपियों ने खुद अदालत में आत्मसमर्पण किया। पुलिस के मुताबिक वांछित अपराधियों पर कार्रवाई का आंकड़ा 99.98 प्रतिशत तक पहुंच गया।
महिला सुरक्षा को लेकर चलाए गए मिशन शक्ति अभियान में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। परिक्षेत्र में 28 हजार से ज्यादा शिकायतें मिलीं, जिनमें से लगभग सभी का निस्तारण कर दिया गया। महिला संबंधी मामलों में 3739 मुकदमे दर्ज कर 6627 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की सख्त कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि अपराधियों में भय का माहौल बना और आम जनता में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में भी अपराध और अपराधियों के खिलाफ यह सख्ती जारी रहेगी।
