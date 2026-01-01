डीआईजी के एक्शन से टूटी बदमाशों की कमर : 225 हिस्ट्रीशीट, 41 गैंगस्टर, 145 मुठभेड़ें, 7.80 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त

अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बरेली रेंज में 225 नए हिस्ट्रीशीट खोले गए। इनमें सबसे ज्यादा 128 हिस्ट्रीशीट बरेली में, जबकि बदायूँ में 31, पीलीभीत में 30 और शाहजहाँपुर में 36 हिस्ट्रीशीट खोली गईं। इसी के साथ ही पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पूरे रेंज में 1734 मुकदमे दर्ज किए। इस दौरान 1977 आरोपियों को गिरफ्तार कर 1937 अवैध हथियार और 2007 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 9 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियों का भी भंडाफोड़ किया गया। अकेले बरेली जिले में 5 अवैध शस्त्र फैक्ट्रियां पकड़ी गईं।