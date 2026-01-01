तेल मिल लगाने पर लाखों की सब्सिडी देगी योगी सरकार, 9 जनवरी तक यहां कर सकते हैं आवेदन

बरेली। किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार की ओर से तेल मिल (ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट) की स्थापना पर सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। इस योजना के तहत एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन) और सहकारी समितियां आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक किसान और सहकारी संगठन नौ जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं।