बरेली में विकास की रफ्तार तेज़: 11.3 किमी पीलीभीत बाइपास होगा सिक्स लेन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी मजबूत

बरेली। नए साल की शुरुआत में बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने शहरवासियों को बड़ी और राहत भरी सौगात दी है। लंबे समय से जाम की मार झेल रहे लोगों के लिए अब राहत की खबर है। पीलीभीत बाइपास पर बैरियर-2 से बड़े बाइपास मार्ग तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के पूरा होते ही बरेली को जाम की समस्या से बड़ी हद तक निजात मिलेगी।
शहर में लगातार बढ़ते यातायात दबाव और आवागमन की गंभीर समस्या को देखते हुए बीडीए ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य न केवल शहरवासियों को बेहतर, सुरक्षित और सुचारू यातायात सुविधा देना है, बल्कि बाहर से आने-जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत देना है। खास तौर पर बरेली एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी को मजबूत और सुगम बनाने में यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी।
बीडीए ने पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट चौराहे से त्रिशूल तिराहे तक सड़क को सिक्स लेन में तब्दील करने का फैसला लिया है। गुरुवार को इस संबंध में बीडीए, वन विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग द्वारा 11.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। सड़क की मार्गाधिकार चौड़ाई लगभग 200 फीट (61 मीटर) है, जिससे भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी आसानी से संभाला जा सकेगा।
भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मंडलायुक्त भूपेंद्र एस. चौधरी के निर्देश पर इस सड़क को सिक्स लेन में विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने से पीलीभीत, लखनऊ और अन्य प्रमुख मार्गों से आने-जाने वाले वाहनों को सुचारू आवागमन की सुविधा मिलेगी। इससे न केवल जाम में भारी कमी आएगी, बल्कि यात्रा समय भी काफी घटेगा।
बीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि प्राधिकरण जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। पीलीभीत बाइपास पर चौड़ीकरण का काम शुरू हो चुका है और जल्द ही सेटेलाइट चौराहे से त्रिशूल तिराहे तक भी निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। यह परियोजना सिर्फ यातायात व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेगी, बल्कि औद्योगिक, वाणिज्यिक और शहरी विकास को भी नई गति देगी।
