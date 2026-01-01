बरेली में विकास की रफ्तार तेज़: 11.3 किमी पीलीभीत बाइपास होगा सिक्स लेन, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी होगी मजबूत

बीडीए ने पीलीभीत बाइपास पर सेटेलाइट चौराहे से त्रिशूल तिराहे तक सड़क को सिक्स लेन में तब्दील करने का फैसला लिया है। गुरुवार को इस संबंध में बीडीए, वन विभाग, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक हुई। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि लोक निर्माण विभाग और विद्युत विभाग द्वारा 11.3 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण का सर्वे पहले ही पूरा किया जा चुका है। सड़क की मार्गाधिकार चौड़ाई लगभग 200 फीट (61 मीटर) है, जिससे भविष्य में बढ़ने वाले यातायात दबाव को भी आसानी से संभाला जा सकेगा।