दंगे में चली गोलियों का खुलासा… पुलिस पर फायरिंग करने को हमलावरों तक पहुंचाईं पिस्टल और कारतूस, दो गिरफ्तार, कबूला ये सच

एसपी उत्तरी मुकेश चंद मिश्रा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तसलीम (निवासी जोखनपुर, थाना बहेड़ी) और सोमू खान उर्फ औशाफ (निवासी बरीपुरा, थाना शेरगढ़) के रूप में हुई है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शेरगढ़ अड्डे पर घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा। जांच में सामने आया कि दोनों का उठना-बैठना कुख्यात हिस्ट्रीशीटर इशरत अली के साथ था। बरामद स्विफ्ट कार भी उसी की बताई जा रही है, जिसका इस्तेमाल हथियारों की ढुलाई में होता था। पुलिस ने इनके पास से 5 अवैध 32 बोर पिस्टल, 36 जिंदा कारतूस, 2 तमंचे (315 और 12 बोर), कई कारतूस, एक स्विफ्ट कार और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामदगी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।