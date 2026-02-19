इतिहास पर नई बहस: भारत में रहने वाले मुसलमान पूर्व में हिन्दू थे, मतांतरण पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन

मौलाना शहाबुद्दीन ने बयान जारी कर कहा कि अरब देशों से बेहद कम संख्या में मुसलमान भारत आए थे। देश में आज जो करोड़ों मुसलमान हैं, वे मूल रूप से इसी जमीन से जुड़े थे। उन्होंने कहा कि इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर लोगों ने मतांतरण किया।

उनके मुताबिक, यह आरोप सही नहीं है कि तलवार के बल पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। कई इतिहासकार भी मानते हैं कि अलग-अलग दौर में सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक कारणों से मतांतरण हुए।