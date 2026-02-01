फीस वसूलकर रोके प्रवेशपत्र… बरेली के इस कॉलेज में बवाल, कई छात्राएं परीक्षा से वंचित, प्रधानाचार्य हिरासत में

बरेली। बोर्ड परीक्षा के दिन छात्राओं की आंखों में सपना था लेकिन स्कूल के गेट पर ही वह सपना टूट गया। भुता क्षेत्र के गंगापुर डभौरा गांव स्थित सहोद्रा देवी इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट व हाईस्कूल की कई छात्राएं बुधवार को परीक्षा नहीं दे सकीं। आरोप है कि पूरी फीस जमा करने के बावजूद प्रधानाचार्य ने प्रवेशपत्र जारी नहीं किया। मामला तूल पकड़ते ही छात्राएं अभिभावकों के साथ थाने पहुंचीं और रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने आरोपी प्रधानाचार्य को हिरासत में ले लिया है।