दरगाह से जारी हुई अपील, फरमान मियां बोले- चांद नजर आते ही करें इत्तला, आधिकारिक ऐलान के बाद ही रखें पहला रोजा

रमजान के मद्देनजर फरमान मियां ने जिला प्रशासन से साफ-सफाई, बिजली और पानी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेहरी और इफ्तार के समय बिजली कटौती न हो, मस्जिदों और बाजारों के आसपास साफ-सफाई दुरुस्त रहे। साथ ही उन्होंने अमन-चैन और गंगा-जमुनी तहजीब को बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि रमजान मुहब्बत, सब्र और भाईचारे का पैगाम देता है। रमजान की आमद को लेकर शहर में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मस्जिदों में साफ-सफाई, रोशनी और तरावीह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। चांद का दीदार होते ही पूरे शहर में पहले रोजे और तरावीह का आगाज़ हो जाएगा।