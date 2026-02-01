बिथरी चैनपुर में गरजा बुलडोजर… हजारों वर्गमीटर में बस रही अवैध कॉलोनी जमींदोज, कॉलोनाइजरों में हड़कंप

बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन के मुताबिक नीतू पटेल के नाम पर जमीन पर बिना प्राधिकरण से नक्शा पास कराए प्लॉटिंग की जा रही थी। जमीन पर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था, नालियां डाली जा रही थीं और बाउंड्रीवाल तक खड़ी कर दी गई थी। यानी पूरी तैयारी थी कि कुछ ही दिनों में इसे रेडी टू मूव कॉलोनी बताकर लोगों को प्लॉट बेचे जाएं। लेकिन प्राधिकरण को भनक लगते ही पूरी तैयारी पर पानी फिर गया। टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माणाधीन सड़कों, नालियों और अन्य ढांचों को तोड़ डाला।