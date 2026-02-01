मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़, इबादतों की रौशनी से जगमगाया शहर, पहला रोज़ा कल

दरगाह प्रमुख हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान (सुब्हानी मियां) और सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी (अहसन मियां) ने तमाम देशवासियों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने रमज़ान की फज़ीलत बयान करते हुए कहा कि सहरी खाना सुन्नत है और इसका एहतिमाम करना चाहिए। उन्होंने हदीस शरीफ का हवाला देते हुए कहा कि जो शख्स बिना बीमारी या किसी उज़्र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे, फिर सारी उम्र भी रोज़ा रखे तो उस रोज़े का सवाब हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने अपील की कि मुसलमान पूरे महीने के रोज़े खुशदिली के साथ रखकर अपने रब को राज़ी करें।