मिट्टी के दीयों से रोशन होगी उम्मीद: कुम्हारों के घर पहुंचा कैंट बोर्ड, ‘वोकल फॉर लोकल’ को जमीन पर उतारने की बड़ी पहल

बोर्ड प्रतिनिधियों ने कहा कि पारंपरिक शिल्पकला का संरक्षण हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के साथ-साथ स्थानीय रोजगार को भी मजबूती देता है। बरेली कैंटोनमेंट बोर्ड ‘वोकल फॉर लोकल’ की भावना के साथ कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। स्थानीय स्तर पर शुरू हुई यह पहल न केवल कारीगरों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान ला रही है, बल्कि पारंपरिक कला को भी नई ऊर्जा दे रही है।