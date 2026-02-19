तीसरे दिन भी सुपीरियर इंडस्ट्रीज पर आयकर का शिकंजा… रिकॉर्ड खंगाल रही टीम, मोबाइल जब्त, बाहर जाने पर पाबंदी

सूत्रों का कहना है कि जांच टीम ने पुराने आयकर दस्तावेजों की भी मांग की है। टीम में शामिल वरिष्ठ अधिकारी ने फैक्टरी प्रबंधन से वर्ष 2003 तक के वित्तीय रिकॉर्ड, टैक्स रिटर्न, बिल-वॉउचर, रजिस्टर और अन्य लेखा विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। आशंका जताई जा रही है कि कई वर्षों से दाखिल किए जा रहे आयकर रिटर्न में अनियमितताएं हो सकती हैं। फिलहाल फैक्टरी के सभी प्रमुख अधिकारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए हैं। सिर्फ एचआर मैनेजर ही फैक्टरी से बाहर हैं, हालांकि वह टीम के पहुंचने के समय परिसर में मौजूद थे।