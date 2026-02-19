शहमतगंज रोड पर दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी सवार युवती को रौंदा, मौके पर मौत

जानकारी के मुताबिक कैंट थाना क्षेत्र के नकटिया निवासी राजवीर सिंह की 32 वर्षीय बेटी मीना गुरुवार सुबह करीब सात बजे स्कूटी से शहर की ओर जा रही थीं। वह नकटिया से फ्लाईओवर पार कर इसाइयों की पुलिया की ओर बढ़ रही थीं, तभी शहर की तरफ से आ रहे एक तेज रफ्तार भारी वाहन ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही मीना सड़क पर गिर गईं और वाहन उन्हें रौंदता हुआ आगे निकल गया। सूचना मिलते ही सेटेलाइट चौराहा चौकी प्रभारी विनय बहादुर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मीना को जिला अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।