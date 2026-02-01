अब डॉक्टर नहीं, एआई करेगा मरीजों का इलाज… इस नई टेक्नोलॉजी से बदलेगा हेल्थ सिस्टम, जानें

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल और कार्यालय स्टाफ ने खुलकर सवाल पूछे। एआई के फायदे, चुनौतियां और भविष्य की संभावनाओं पर गंभीर चर्चा हुई। कई कर्मचारियों ने माना कि तकनीक को अपनाना समय की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में आरएमओ डॉ. वंदना ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार जताया। कुल मिलाकर यह व्याख्यान सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संकेत है कि बरेली कैंट में इलाज की तस्वीर बदलने वाली है— जहां डॉक्टर के साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मरीज की सेहत की पहरेदारी करेगा।