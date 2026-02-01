खुशियों में डूबे राजपाल यादव, भतीजी की शादी में जमकर थिरके, बोले- कानूनी लड़ाई अपनी जगह

गौरतलब है कि नौ करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें 30 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। इससे पहले पांच फरवरी को सरेंडर करने के बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। रिहा होने के बाद वह सीधे अपने पैतृक गांव कुंडरा आ गए। गुरुवार को जब शादी समारोह में मेहमानों का आना शुरू हुआ तो राजपाल यादव स्वयं स्वागत में जुटे नजर आए। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर दिखे, और अभिनेता ने भी किसी को निराश नहीं किया।