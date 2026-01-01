बरेली पुलिस के घुड़सवार सिपाहियों का जलवा, यूपी पुलिस घुड़सवारी में 9 पदक झटककर मचाया धमाल, एसएसपी ने किया सम्मानित

एचसीएमपी विजय सिंह के नेतृत्व में बरेली टीम के घुड़सवारों ने हर मुकाबले में दमखम दिखाया। सिपाही एमपी तरुण सांगवान ने टेंट पेगिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार सवारी करते हुए स्वर्ण पदक झटक लिया, जबकि इंडियन फाइल में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सिपाही एमपी मोहम्मद नाजिर ने भी बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए टेंट पेगिंग इंडियन फाइल और मिडले रिले में दो-दो रजत पदक अपने नाम किए। सिपाही एमपी रविंद्र कुमार ने टेंट पेगिंग व्यक्तिगत और इंडियन फाइल में रजत पदक जीतकर टीम की झोली भरी, वहीं मिडले रिले में कांस्य पदक दिलाकर टीम की बढ़त मजबूत की। सिपाही एमपी शुभम कुमार ने भी टीम टेंट पेगिंग और मिडले रिले में कांस्य पदक जीतकर अहम योगदान दिया।