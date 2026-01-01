1 जनवरी 2026,

बरेली

बरेली पुलिस के घुड़सवार सिपाहियों का जलवा, यूपी पुलिस घुड़सवारी में 9 पदक झटककर मचाया धमाल, एसएसपी ने किया सम्मानित

मुरादाबाद स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 26 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित 27वीं उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में बरेली पुलिस के घुड़सवारों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रदेशभर में अपनी धाक जमा दी।

बरेली

image

Avanish Pandey

Jan 01, 2026

बरेली। मुरादाबाद स्थित डॉ. भीमराव आंबेडकर पुलिस अकादमी में 26 से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित 27वीं उत्तर प्रदेश पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में बरेली पुलिस के घुड़सवारों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रदेशभर में अपनी धाक जमा दी। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच बरेली टीम ने 1 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक जीतकर कुल 9 पदक अपने नाम किए और मेडल टैली में तीसरा स्थान हासिल किया।

प्रतियोगिता में शानदार जीत के बाद गुरुवार को पुलिस कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा। एसएसपी अनुराग आर्य ने पदक विजेता खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया और कहा कि बरेली पुलिस के ये खिलाड़ी आने वाले समय में देश स्तर पर भी जिले का नाम रोशन करेंगे।

घुड़सवारों ने दिखाया जज्बा, हर स्पर्धा में छोड़ी छाप

एचसीएमपी विजय सिंह के नेतृत्व में बरेली टीम के घुड़सवारों ने हर मुकाबले में दमखम दिखाया। सिपाही एमपी तरुण सांगवान ने टेंट पेगिंग व्यक्तिगत स्पर्धा में शानदार सवारी करते हुए स्वर्ण पदक झटक लिया, जबकि इंडियन फाइल में रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सिपाही एमपी मोहम्मद नाजिर ने भी बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए टेंट पेगिंग इंडियन फाइल और मिडले रिले में दो-दो रजत पदक अपने नाम किए। सिपाही एमपी रविंद्र कुमार ने टेंट पेगिंग व्यक्तिगत और इंडियन फाइल में रजत पदक जीतकर टीम की झोली भरी, वहीं मिडले रिले में कांस्य पदक दिलाकर टीम की बढ़त मजबूत की। सिपाही एमपी शुभम कुमार ने भी टीम टेंट पेगिंग और मिडले रिले में कांस्य पदक जीतकर अहम योगदान दिया।

ऑल इंडिया मुकाबले का टिकट पक्का

बरेली टीम के इस शानदार और आक्रामक प्रदर्शन का इनाम भी मिला। तरुण सांगवान, मोहम्मद नाजिर, रविंद्र कुमार और शुभम कुमार का चयन आगामी 44वीं ऑल इंडिया पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता के लिए कर लिया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 15 से 27 फरवरी 2026 तक बीएसएफ अकादमी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में आयोजित होगी। बरेली पुलिस के घुड़सवारों की इस उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है। खेल प्रेमियों के साथ-साथ पुलिस महकमे में भी टीम के जज्बे और जीत की जमकर सराहना हो रही है।

01 Jan 2026 09:08 pm

