एसएसपी अनुराग आर्य सेलेक्शन ग्रेड पर प्रोन्नत, एडीजी और डीआईजी ने लगाया स्टार और कॉलर बैंड

एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बीते एक वर्ष के दौरान जिले में हत्या, लूट, झपटमारी और चोरी जैसी वारदातों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। कुख्यात डकैत शैतान का एनकाउंटर, कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई और बड़े बवालों के आरोपियों पर सख्ती ने उन्हें प्रदेश स्तर पर पहचान दिलाई। मौलाना तौकीर समेत अन्य मामलों में की गई कठोर कार्रवाई लखनऊ तक चर्चा में रही।