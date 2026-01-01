एसएसपी अनुराग आर्य सेलेक्शन ग्रेड पर प्रोन्नत, एडीजी और डीआईजी ने लगाया स्टार और कॉलर बैंड

बरेली। अपराध नियंत्रण और सख्त कानून-व्यवस्था के लिए जाने वाले एसएसपी अनुराग आर्य को उत्तर प्रदेश शासन ने भारतीय पुलिस सेवा सेलेक्शन ग्रेड पर प्रोन्नत किया है। 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी अनुराग आर्य वर्तमान में बरेली के एसएसपी हैं। प्रोन्नति के साथ एसएसपी अनुराग आर्य के कंधों पर एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी अजय साहनी ने एक अतिरिक्त स्टार और कॉलर बैंड भी सुशोभित किया है।
गुरुवार को बरेली जोन मुख्यालय पर गरिमामय समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन ने की। इस अवसर पर अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र भी विशेष रूप से मौजूद रहे।
एडीजी रमित शर्मा और डीआईजी अजय कुमार साहनी ने अनुराग आर्य के कंधों पर अतिरिक्त स्टार और कॉलर बैंड लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके कार्यकाल को सख्त, अनुशासित और परिणाम प्रदत्त बताते हुए कहा कि बरेली में अपराध नियंत्रण की दिशा में ठोस काम हुआ है।
एसएसपी अनुराग आर्य के नेतृत्व में बीते एक वर्ष के दौरान जिले में हत्या, लूट, झपटमारी और चोरी जैसी वारदातों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई। कुख्यात डकैत शैतान का एनकाउंटर, कानून-व्यवस्था से जुड़े संवेदनशील मामलों में त्वरित कार्रवाई और बड़े बवालों के आरोपियों पर सख्ती ने उन्हें प्रदेश स्तर पर पहचान दिलाई। मौलाना तौकीर समेत अन्य मामलों में की गई कठोर कार्रवाई लखनऊ तक चर्चा में रही।
समारोह में पुलिस अधीक्षक यातायात, पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) सहित बरेली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और विभागीय कर्मी मौजूद रहे। सभी ने अनुराग आर्य की प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता और स्पष्ट निर्णय-शैली की सराहना की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
