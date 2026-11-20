बरेली। करीब 28 साल से किराये के भवन में चल रहे संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को आखिरकार अपना स्थायी ठिकाना मिल गया। शुक्रवार को परसाखेड़ा में परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने 16.72 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण किया। दो मंजिला आधुनिक भवन के शुरू होने से वाहन स्वामियों और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब परिवहन विभाग से जुड़े कई काम एक ही परिसर में हो सकेंगे।