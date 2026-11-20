बरेली के नए आरटीओ कार्यालय का फीता काटकर लोकार्पण करते परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह।
बरेली। करीब 28 साल से किराये के भवन में चल रहे संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) को आखिरकार अपना स्थायी ठिकाना मिल गया। शुक्रवार को परसाखेड़ा में परिवहन मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने 16.72 करोड़ रुपये की लागत से बने नवनिर्मित आरटीओ कार्यालय का लोकार्पण किया। दो मंजिला आधुनिक भवन के शुरू होने से वाहन स्वामियों और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब परिवहन विभाग से जुड़े कई काम एक ही परिसर में हो सकेंगे।
अब तक आरटीओ कार्यालय शाहजहांपुर रोड स्थित नकटिया में किराये के भवन से संचालित हो रहा था। करीब 28 साल से विभाग इसी व्यवस्था में काम कर रहा था। नए कार्यालय का निर्माण जनवरी 2025 में शुरू हुआ था। करीब 16.72 करोड़ रुपये की लागत से दो मंजिला भवन तैयार किया गया है। इसमें क्षेत्रीय और जिला स्तरीय परिवहन अधिकारियों के कार्यालय एक ही परिसर में बनाए गए हैं। इससे लोगों को अलग-अलग जगहों पर जाने की परेशानी से छुटकारा मिलेगा।
आरटीओ प्रशासन पंकज कुमार सिंह ने बताया कि नए भवन के शुरू होने से विभागीय कामकाज को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अभी तक परिवहन विभाग से जुड़े अलग-अलग कामों के लिए लोगों को विभिन्न कार्यालयों में जाना पड़ता था। नए परिसर में प्रमुख कार्यालय एक साथ होने से वाहन स्वामियों और लाइसेंस संबंधी काम कराने आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बेहतर कार्यस्थल मिलेगा।
नए भवन में लोगों की सुविधा के लिए पूछताछ काउंटर और अलग-अलग सेवाओं के लिए काउंटर बनाए गए हैं। हर काउंटर पर संबंधित काम की जानकारी दी जाएगी। रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए भी आधुनिक व्यवस्था की गई है। भूतल पर आम लोगों से जुड़े कामकाज और कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय पहली मंजिल पर बनाए गए हैं।
नए कार्यालय में ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन चालकों को व्यवहार संबंधी प्रशिक्षण देने की भी तैयारी है। इसके लिए कंपनी से अनुबंध किया जाएगा। प्रशिक्षण में वाहन चालकों को गुस्से पर नियंत्रण रखने, यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने और सफर के दौरान बातचीत के सही तरीके सिखाए जाएंगे। यह प्रशिक्षण निशुल्क देने की योजना है। इससे सड़क पर वाहन चलाने के साथ ही यात्रियों के प्रति बेहतर व्यवहार को भी बढ़ावा मिलेगा।
लोकार्पण समारोह में राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, नवाबगंज विधायक एमपी आर्य, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य और भाजपा नेता प्रशांत पटेल समेत कई जनप्रतिनिधि और भाजपा नेता मौजूद रहे। परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
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