श्रद्धालुओं की आवाजाही और संदिग्ध गतिविधियों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जाएगी। यदि किसी घाट पर भीड़ बढ़ती है और रास्ता बाधित होता है या फिर कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो त्रिनेत्र भवन से पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराएंगे। वहीं, गंगा नदी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें मोटर बोट से गस्त करेगी। नाव के संचालन के लिए पहली बार ट्रू बैलेंस व्यवस्था निश्चित की गई है। नाव के आने और जाने के लिए अलग-अलग रास्ते बनाए जा रहे हैं। वहीं, सड़कों पर जाम और यातायात के दबाव को कम करने के लिए रूट डायवर्जन और पार्किंग की व्यवस्था लागू की जाएगी।