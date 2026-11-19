आरोपी ने कबूल किया है कि यह माल बद्दी से करियर के माध्यम से वाराणसी के लहरतारा स्थित कूरियर कार्यालय पर मनाया जाता था और उसके साथी सुरेंद्रनाथ मिश्रा के आवास पर तथा रोडवेज बस अड्डे पर एक ट्रांसपोर्ट कार्यालय में रखवाया जाता था। यहां से नकली दवा वाराणसी के मेडिकल स्टोर पर और बसों के माध्यम से बिहार के मोहनिया, भभुआ, सासाराम जैसे अन्य जिलों में मेडिकल स्टोर पर भेज कर बेच दी जाती थी। गिरोह के सदस्य ज़नगी ऐप पर फर्जी नामों से बने खातों से बातचीत किया करते थे और भुगतान नगद व बैंक खातों के माध्यम से किया करते थे। फिलहाल, एसटीएफ इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।