Dev Dipawali Varanasi: वाराणसी में देव दीपावली की तैयारी अंतिम चरण में चल रही है। 24 नवंबर को भारत और विदेश से करीब 15 लाख पर्यटक काशी पहुंचेंगे। ऐसे में उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे नए रास्ते को पार्किंग स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। यह नया रास्ता दालमंडी का वहीं क्षेत्र है, जिसे चौड़ा करके 17.4 मीटर किया गया है। यातायात प्रबंधन और पार्किंग की व्यवस्था के लिए पहली बार दालमंडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल की मानें तो इसके अलावा रुटमैप और डायवर्जन प्लान भी तैयार किया जा रहा है और दालमंडी मार्ग पर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।