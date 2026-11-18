बुधवार की शाम 6 बजे आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह और बीसीसीआई के अध्यक्ष राजीव शुक्ला वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत में वाराणसी के स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों एयरपोर्ट से निकलकर सीधे गंजारी स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे, जहां उन्होंने स्टेडियम की जमीनी हकीकत को देखा। इस दौरान पूरा स्टेडियम दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था। शाह ने परिसर के कई प्रमुख हिस्सों का भ्रमण किया और आगामी आयोजन की तैयारी की बारीकी को भी समझा। इस दौरान स्टेडियम के निर्माण में लगे लोगों से उन्होंने बातचीत भी की।



बताया जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में देश को एक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात मिलेगी, जबकि वाराणसी का यह पहला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस स्टेडियम का लगभग 98% कार्य पूरा हो चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि जय शाह इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि, बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा भी इसी माह के अंत में प्रस्तावित है। उम्मीद जताई जा रही है कि उस दौरान इस स्टेडियम की सौगात काशीवासी और पूर्वांचल के लोगों को मिल सकती है।